ننشر موعد ومكان جنازة محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

07:47 م الإثنين 31 يناير 2022
ننشر موعد ومكان جنازة محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي):

أعلن كريم عمرو خفاجة وفاة جده اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الأسبق، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، في صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال خفاجة: "توفى إلى رحمة الله جدي الوزير اللواء محمد عبدالسلام المحجوب نسألكم الدعاء.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضاف: "صلاة الجنازة غدًا إن شاء الله الثلاثاء 1 فبراير في مسجد الرشدان بعد صلاة الظهر، والدفنة في الوفاء والأمل محور المشير، العزاء يوم الأربعاء 2 فبراير مسجد الشرطة الشيخ زايد محور 26 يوليو".

عبد السلام المحجوب التنمية المحلية الاسكندرية كريم عمرو خفاجة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2210

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1974

متعافون اليوم

423688

إجمالي الإصابات

22604

إجمالي الوفيات

356274

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وفاة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا