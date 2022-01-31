نائب رئيس هيئة الكتاب: الإنسان المصري كائن ثقافي يمشي على الأرض

(مصراوي):

قال الدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه أصبح لدينا مفهوم موسع لمصطلح الثقافة ولم يعد يقتصر على ما يتم تدوينه في الكتب أو ما يتم رسمه في اللوحات التشكيلية، وإنما يمتد إلى كافة مناحي الحياة.

وأضاف بهي الدين خلال ندوة المؤسسات العربية ودعم الثقافة، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: كورونا أوقف الحياة ولكنه طرح أسئلة جديدة على الإنسان ليبدأ ويفكر ماذا يمكن تقديمه للعالم في هذه الأزمة، ففكرت وزارة الثقافة في تقديم الفنون والثقافة على الانترنت من خلال منصة الثقافة بين ايديك.

وأكمل: الحضارة المصرية حضارة متصلة الحلقات لم تنقطع، والإنسان المصري كائن ثقافي يمشي على الأرض، لأن الثقافة مكون رئيسي من شخصيته.