اعرف خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء عند وفاة مالك الشقة أو العقار

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى، حيث إنه يكون مختصًا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، إلا أنه من الممكن التنازل عنه من صاحب العداد لآخر في نفس العين.

وأضاف الجهاز في بيان له، أن ذلك يحدث من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه، شريطة التزام المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد.

ويستعرض "مصراوى" خلال السطور التالية كافة الخطوات:

- مستند حيازة العين (ملكية إو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية فيما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.