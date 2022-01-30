​شقق جنة 2022.. اعرف تفاصيل الحجز والأسعار.. والتقديم خلال أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد وزارة الإسكان لطرح جديد من مشروع جنه للإسكان الفاخر، ضمن أضخم طرح لشقق الوزارة والتي أعلنت عنه في وقت سابق، وذلك وفقًا للمبادرة الجديدة التي أطلقها البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3% والتقسيط على 30 سنة يوليو الماضي.

أماكن الشقق:

تتواجد شقق مشروع جنة في 8 مدن جديدة هم (6 أكتوبر - الشروق - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوي الجديدة).

مواصفات المشروع:

مشروع "جنة" به مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، وتتكون العمارات من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة،وبه اسانسير فى كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، حيث يأخذ شكل الكمباوند، ويتوسط العمارات مسطح مائي ولاند سكيب، وبعض وحدات الدور الارضي قد تشمل على حدائق، بنظام حق الانتفاع، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض.

الأسعار التقريبية:

في مدينة 6 أكتوبر متوسط سعر الشقة مليون و250 ألف، وفي مدينة الشيخ زايد، متوسط سعر الشقة مليون و550 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة تبدأ الأسعار من ملوين و100 ألف وتصل حتى مليون و450 ألف، وفي دمياط الجديدة تتراوح الشقق من مليون و إلى مليون 300 ألف.

وفي مدينة المنصورة يصل متوسط سعر الشقة مليون و100 ألف.

طريقة الحجز:

تمثلت إجراءات الحجز في سداد مقدم جدية الحجز، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني "online"، من خلال موقع (www.hdb–

reservation.com)، بعد سداد مقدم الحجز وتسجيل البيانات تبدأ الخطوة الثانية، ليس لها علاقة بالعملاء، وتتمثل في المراجعة الداخلية من البنك لكل البيانات.

أما الخطوة الثالثة- الحجز بالأسبقية، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي، تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، تظهر شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز، تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

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