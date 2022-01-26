رابعة إبتدائي.. إعلان نتيجة الترم الأول بهذه الطريقة

كتب- أسامة علي:

ينتظر أولياء الأمور، إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي، بعد انتهاء التلاميذ من أداء امتحانات الفصل الدراسي.

ومن المقرر، إعلان نتيجة الترم الأول، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وحددت الوزارة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 21- 9- 2021 بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للصف الرابع من المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2021- 2022.

وجاءت الشروط كالتالي:

يحقق الطالب النجاح حال اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق.

حال حصول الطالب على اللون الأحمر يدخل امتحانات الدور الثاني، ويؤدي الاختبار في ما درسه في الفصلَين الأول والثاني.

في حال استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني، عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

وتعلن النتائج نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ويعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم المعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه:

- اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى ١٠٠).

- اللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ إلى أقل من ٨٥).

- اللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ إلى أقل من ٦٥).

- اللون الأحمر الذي يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ إلى أقل من ٥٠).