الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر بعد هذه الموجة.. والشتاء الطبيعي في هذا الموعد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر معنا بعد الموجة الحالية، لافتة إلى أننا لن نعود إلى الشتاء الطبيعي لمصر قبل بداية شهر فبراير.

وأضافت غانم لمصراوي، يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض على البحر المتوسط يتسبب في تراجع الحرارة والبرد القارص المتواجد حاليا.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، وتنخفض الحرارة لـ12 درجة نهارا على القاهرة و5 درجات ليلا، وتنشط الرياح بشكل ملحوظ حيث تكون 50 كيلومتر، وتصل لـ70 كيلو متر على البحر المتوسط.

وأوضحت أن سرعة الرياح تعمل على تقليل الاحساس بالحرارة بحوالي درجتين تقريبا.

وتابعت: "سبب تراجع الحرارة والإحساس الشديد بالبرد القارص نتيجة الكتل الهوائية القادمة من تركيا واليونان"، طالبة ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم.

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