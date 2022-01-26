الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر بعد هذه الموجة.. والشتاء الطبيعي في هذا الموعد

09:00 ص الأربعاء 26 يناير 2022
الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر بعد هذه الموجة.. والشتاء الطبيعي في هذا الموعد

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الانخفاض في درجات الحرارة مستمر معنا بعد الموجة الحالية، لافتة إلى أننا لن نعود إلى الشتاء الطبيعي لمصر قبل بداية شهر فبراير.

وأضافت غانم لمصراوي، يوجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومنخفض على البحر المتوسط يتسبب في تراجع الحرارة والبرد القارص المتواجد حاليا.

وأشارت إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة على مدار الـ24 ساعة، وتنخفض الحرارة لـ12 درجة نهارا على القاهرة و5 درجات ليلا، وتنشط الرياح بشكل ملحوظ حيث تكون 50 كيلومتر، وتصل لـ70 كيلو متر على البحر المتوسط.

وأوضحت أن سرعة الرياح تعمل على تقليل الاحساس بالحرارة بحوالي درجتين تقريبا.

وتابعت: "سبب تراجع الحرارة والإحساس الشديد بالبرد القارص نتيجة الكتل الهوائية القادمة من تركيا واليونان"، طالبة ارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم.

أقرأ أيضًا:

الطقس.. هل تتعرض مصر لأقوى موجة صقيع منذ 40 عامًا؟

هل أطلقت هيئة الأرصاد اسم "هبة" على موجة التقلبات غدا الأربعاء؟ مسئول يرد

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الامطار الطقس درجة الحرارة

الخبر التالى:

اليوم.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1809

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

1783

متعافون اليوم

413558

إجمالي الإصابات

22431

إجمالي الوفيات

347557

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل..الأرصاد: انخفاض الحرارة مستمر بعد هذه الموجة.. والشتاء الطبيعي في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا