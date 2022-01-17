بعد زيادة إصابات كورونا.. بيان من وزير التعليم بشأن إجازة نصف العام والامتحانات

09:57 م الإثنين 17 يناير 2022
بعد زيادة إصابات كورونا.. بيان من وزير التعليم بشأن إجازة نصف العام والامتحانات

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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كتب- مصراوي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يوجد تعطيل للدراسة ولا تأجيل للامتحانات ولا تغيير في مواعيد إجازة منتصف العام.

وأوضح "شوقي" في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان للوقاية من فيروس كورونا وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الطلاب.

يذكر أن بيان وزارة الصحة أمس أظهر ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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