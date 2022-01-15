أمطار غزيرة ورياح أوروبية.. موجة طقس سيئ جديدة تضرب مصر (تغطية خاصة)

قد تصل إلى 10 مللي.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين

كتب- محمد عبدالناصر:

تشهد القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، منذ صباح أمس الجمعة، انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس بارد على أغلب المناطق نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء تصل حد الصقيع في عدد من المناطق.

كما شهدت محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري سقوط أمطار مختلفة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة، بداية من اليوم السبت وحتى الخميس المقبل، حيث كشفت وجود رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسود أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا.

ويرصد مصراوي موجة الطقس السيئ وتأثيرها لحظة بلحظة في هذه التغطية الخاصة من خلال الروابط التالية:

قد تصل إلى 10 مللي.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين

الأرصاد: أجواء باردة في جميع أنحاء البلاد تستمر أسبوعًا كاملًا

أمطار غزيرة وطقس سيئ.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات.. وتحذيرات للمواطنين

الطقس.. الأرصاد: استمرار التقلبات الجوية وتوغل الأمطار على القاهرة الكبرى غدا

الطقس في 6 أيام.. انخفاض حرارة وصقيع.. وأمطار تضرب هذه الأماكن

أمطار غزيرة وصقيع.. "الفيضة الكبرى" تضرب الإسكندرية- صور

الطقس الآن .. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق

الطقس.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

الطقس اليوم.. أمطار تصل القاهرة وانخفاض حرارة على جميع المناطق

رياح أوروبية وبرودة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الجو حتى الخميس المقبل

بعد إعلان الطوارئ.. 25 صورة لإزالة تراكمات الأمطار في مطروح