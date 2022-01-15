طلاب الصف الرابع الابتدائي ببني سويف يؤدون امتحان اللغة العربية دون عقبات

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بني سويف- حمدي سليمان:

أدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ببني سويف، والبالغ عددهم 82 ألف و759 تلميذًا وتلميذة، امتحان اللغة العربية في 678 مدرسة "رسمي، عربي، لغات، خاص"، بالتزامن مع امتحانات طلاب الصف الأول الإعدادي والبالغ عددهم 65 ألف و730 طالبًا وطالبة.

وتفقد محمد عبدالتواب مدير عام مديرية التربية والتعليم، لجان الامتحانات ببعض المدارس، للاطمئنان على مستوى الامتحان وجود الطباعة، وأكد على ضرورة إعداد كشوف الملاحظة مسبقًا، وتصحيح المواد أولًا بأول، والتأكيد على إغلاق الأبواب، وعدم تواجد غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدرسة أثناء سير الامتحانات.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات، ورصد المعوقات التي تواجه الامتحانات، وتقديم الدعم الفني، والحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

وشدد على استمرار تفعيل الإجراءات الاحترازية الخاصة بعدوى كورونا، وتطهير المدارس، ونظافة دورات المياه حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات، مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة طوال فترة أداء الطلاب الامتحانات.