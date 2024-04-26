إعلان

BBC

عبدالله محمد يكشف خطورة تأخير الزواج في "ليلة الأخيرة"

11:38 م الجمعة 26 أبريل 2024

عبدالله محمد جمعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كشف الفنان الـشاب عبدالله محمد جمعة، عن مشاركته في فيلم ليلة الأخيرة الذي يتناول عدة قصص عن الحب وتأخير الزواج، ومدى خطورته على المُجتمع، كما يتناول حالات تظهر حجم المشكلات لدى البعض.

وقال "جمعة"، في تصريح تليفزيوني، إن مشاركته في فيلم "ليلة الأخيرة"، يتميز بأسلوبه الـمميز والمختلف حيث يقدم شخصية شاب قرر أن يعيش وحيداً ويبتعد عن فكرة الزواج، بعدما وقع في عدة مشكلات مختلفة بسبب اختياره السيئ في كل مرة.

وأشار "عبدالله محمد" إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال أيام، لافتًا إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول الزواج والأعراف المُجتمعية.

عبدالله محمد جمعة تأخير الزواج ليلة الأخيرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ القاهرة يوجه بتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قطر تصدر تنبيهًا جديدا لرعاياها الراغبين في زيارة مصر