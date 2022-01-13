الطقس اليوم.. شديد البرودة وصقيع وأمطار على 8 مناطق

كتب- يوسف عفيفي:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على السواحل الشرقية، وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، أن الطقس ليلا، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، وعلى (حلايب - شلاتين - مرسى علم) بنسبة حدوث 40 / 50% تقريبا.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وجنوب الصعيد، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى، مساء على فترات متقطعة بنسبة حدوث 20% تقريبا.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا 18 درجة، وليلا 11 درجة، والسواحل الشمالية نهارا 17 درجة، وليلا 12 درجة، وجنوب سيناء نهارا 24 وليلا 13 درجة، وشمال الصعيد نهارا 19 درجة وليلا 7 درجات، وجنوب الصعيد 26 درجة نهارا، وليلا 9 درجات.