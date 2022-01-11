السيسي يستقبل أبو مازن ويشدد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

05:05 م الثلاثاء 11 يناير 2022
السيسي يستقبل أبو مازن ويشدد على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عب

كتب- محمد سامي:

"استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بشرم الشيخ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد من جانبه على ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وتسويتها بشكل عادل وشامل وفق مرجعيات الشرعية الدولية، وكذلك حرص مصر على دعم التحرك الفلسطيني الدبلوماسي الحالي دوليًا وإقليميًا من أجل إيجاد مسار سياسي يتيح استئناف مفاوضات السلام.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره وامتنانه لجهود مصر الصادقة بقيادة الرئيس ومساعيها المُقدرة في دعم القضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه القضية الفلسطينية، مشيداً بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض جهود اعادة اعمار قطاع غزة، فضلاً عن التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، في ضوء التطورات على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية، والتي تمس بدورها أرجاء القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود والاتصالات المصرية الإقليمية المكثفة في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف سواء علي المستوى الثنائي أو على المستوى الثلاثى بمشاركة الاردن الشقيق من اجل اعادة احياء عملية السلام.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس السيسي عباس كامل المخابرات العامة الرئيس السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
951

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

907

متعافون اليوم

393808

إجمالي الإصابات

21995

إجمالي الوفيات

328051

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر بعد قليل..مباشر بعد قليل.. نيجيريا ومصر.. كأس أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا