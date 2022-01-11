جون كيري: علينا اتخاذ خطوات كبيرة خلال 8 سنوات لتجنب أسوأ عواقب تغيرات المناخ

كتب- مصراوي:

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إن سامح شكري، وزير خارجية مصر، صديق حميم منذ سنوات، وأيضًا الوزيرة ياسمين فؤاد.

وأضاف كيري، خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم عن التغير المناخي، في يومه الثاني، اليوم الثلاثاء: أتفهم جدًّا أن جيل الشباب يشعر بالإحباط، وأنا أشارككم هذا الشعور، علينا اتخاذ خطوات كبيرة خلال 8 سنوات مقبلة حتى نتجنب أسوأ عواقب من تغيرات المناخ.

وتابع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ: لا توجد دولة بمنأى عن التغيرات المناخية، رأينا ذوبان الجليد والحرائق وغيرهما من الظواهر الغريبة.

واستطرد كيري: نحتاج إلى تريليونات الدولارات لتحقيق هذا الهدف.. ومصر وإفريقيا يمكنهما أن يلعبا دورًا حاسمًا في هذا الأمر.

شارك في الحلقة النقاشية كل من: السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومستشار مجموعة المفاوضين الأفارقة، وكاسي فلاين المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقيل حاجات مؤسس شركة للاستشارات البيئية والتنموية في إفريقيا، وكريم طراف مؤسس شركة (هوا- سوا) ، وماركو شلتس باحث واستشاري بمؤسسة "أوبن إيرث"، إلى جانب مجموعة من المتحدثين عن بُعد.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.