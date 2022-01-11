قرار مهم من السكة الحديد بشأن القطارات الروسية

11:37 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
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كتب- أسامة علي:

قررت هيئة السكة الحديد، اعتباراً من الأربعاء، إضافة عربة بوفيه بكل قطار من القطارات الروسية.

وقالت السكة الحديد، إن ذلك يأتي حرصاً من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات، وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية .

وأضافت السكة الحديد، أنه نظرا لتقديم خدمة جيدة لركاب القطارات بالوجهين القبلي والبحري تعاقدت الهيئة على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة في الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنواع مع التحالف الروسي المجري ترانس ماش هولدنج، ومن ضمن هذه الصفقة عدد ( 45 ) عربة بوفيه توفر الهيئة من خلالها تلبية احتياجات الركاب خلال الرحلة.

القطارات الروسية السكة الحديد الباعة الجائلين شرطة النقل والمواصلات

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