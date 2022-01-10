من 12 إلى 18 سنة.. الصحة تعلن رابط تسجيل الأطفال لتلقي لقاح كورونا

07:00 م الإثنين 10 يناير 2022
من 12 إلى 18 سنة.. الصحة تعلن رابط تسجيل الأطفال لتلقي لقاح كورونا

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إتاحة لقاح فيروس كورونا المستجد للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، "أمان صحة أولادنا في تلقيهم لقاح فيروس كورونا".

وقالت "إنه لحجز اللقاح يجب التسجيل على الموقع الإلكتروني:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

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