غدًا.. مصر للطيران تسير 87 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، رحلاتها إلى 87 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 11 ألف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا، بمعدل 67 رحلة دولية إلى كل من (عمَان، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، مدريد، لارنكا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، بروكسل، جوبا، فيينا، ميونيخ، بودابست، ميلانو، البحرين، روما، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل)، و17 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل)، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين من خلال تخفيف التكدس وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​