Masrawy logo white

جامعة الأزهر توجه رسالة لمنسوبيها بشأن الحصول على لقاح كورونا

04:40 م الخميس 09 سبتمبر 2021
جامعة الأزهر توجه رسالة لمنسوبيها بشأن الحصول على لقاح كورونا

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

ناشدت جامعة الأزهر منسوبيها بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان، الخميس، أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على هاتف الشخص الذي قام بتسجيل بياناته تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سيحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها.

ويمكن التسجيل للحصول على اللقاح من خلال الرابط التالي:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home​

جامعة الأزهر القاهرة لقاح كورونا كوفيد19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
378

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

674

متعافون اليوم

290773

إجمالي الإصابات

16811

إجمالي الوفيات

243297

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا