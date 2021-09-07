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افتتاحه أكتوبر المقبل.. النقل تنشر صور القطار الكهربائي الخفيف "LRT"

03:28 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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كتب – أسامة علي:

أوشكت وزارة النقل على الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، المقرر افتتاح وتشغيل مرحلتيه الأولى والثانية مع احتفالات أكتوبر المقبل.

وأعلنت الوزارة، وصول قطارين من القطار الكهربائي السريع، بميناء الإسكندرية.

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة عدلي منصور وحتى العاصمة الإدارية 1، والمرحلة الثانية من محطة العاصمة الإدارية 1 حتى العاصمة الإدارية 2، ويبلغ طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة".

وزارة النقل القطار الكهربائي القطار الكهربائي السريع

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