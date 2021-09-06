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أجواء صباحية لطيفة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

08:30 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
أجواء صباحية لطيفة.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

طقس حار

كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من الاثنين 6 سبتمبر 2021 إلى السبت 11 سبتمبر 2021.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه يسود طقس حار رطب نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة حيث يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء ليلًا.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، يوجد فرص أمطار خفيف على السواحل الشمالية الغربية (السلوم مطروح) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

طقس حار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية شبورة مائية

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