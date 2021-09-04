"مين اللي جاب البحر هنا؟".. تفاصيل ظهور المياه بمشروع النهر الأخضر في العاصمة الإدارية (صور)

كتب- محمد عبدالناصر:

"مين اللي جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟! ده النهر الأخضر.. تحيا مصر"، هكذا وصف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مشروع النهر الأخضر، حيث نشر صورتين جديدتين من العاصمة الإدارية.

مشروع "النهر الأخضر" هو سلسلة شبيهة بالنهر من المنتزهات الحضرية الواقعة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعند الانتهاء من المشروع بالكامل ستمتد لأكثر من 35 كيلو متر، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 6.200 فدان، ما يجعلها 6 أضعاف حجم سنترال بارك في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتساءل المواطنين عن مشروع النهر الأخضر وطبيعة المياه المستخدمة ومواصفات المشروع والتي جاء على النحو التالي:

المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، قال إن مشروع النهر الأخضر سيكون أكبر بارك في العالم حيث يقع على 1000 فدان تقريبا، لافتًا إلى أن المياه الموجودة في النهر الأخضر عبارة بحيرتين صناعيتين، حيث يتم استخدام المياه المعالجة من القاهرة الجديدة، ثم بعد ذلك سيتم استخدام مياه العاصمة الإدارية وإعادة تدويرها.

وأضاف عباس أن البحيرة الأولى على مساحة 4 أفدنة وهو ما يعادل أكثر من 20 ألف متر، لافتًا إلى أن البحيرة الثانية ستكون أكبر من الأولى.

أكد أنه تم إسناد تنفيذ مشروع النهر الأخضر لوزارة الإسكان ودار الهندسة، لافتًا إلى أن المشروع يبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، ويتضمن حدة حدائق، فضلا عن مروره وسط منطقة الأعمال المركزية.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن "النهر الأخضر عبارة عن حديقة كبيرة من المناطق الخضراء، وليس مياه من نهر النيل".

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات أن المشروع سيضم مطاعم وكافتريات ومناطق ترفيهية كبيرة على مساحة 1000 فدان، كما أن المشروع له 36 بوابة بطول 12 كيلو، لافتًا إلى أن تكلفته النهائية تتراوح بين 6 إلى 7 مليار جنيه تقريبا.

وأكد أن 70% من الأعمال في النهر الأخضر تحت الأرض وغير ظاهرة بشكل واضح.

وأشار عباس إلى أن الأحياء الـ6 بالعاصمة الإدارية الجديدة ستصل مباشرة على النهر الأخضر، وتم استخدام نوع جديد من اللاندسكيب الصحراوي لتقليل استهلاك المياه.