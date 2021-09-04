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رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

11:38 ص السبت 04 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتفقد "مدبولي"، الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة داخل الحي الحكومي، للوقوف على حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة.​

مصطفى مدبولي مشروعات العاصمة الإدارية الحي الحكومي العاصمة الإدارية

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