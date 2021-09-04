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إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

11:36 ص السبت 04 سبتمبر 2021
إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

قوافل طبية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت وزارة الصحة، إنه تم إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم السبت وغدا الأحد، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن).

كما تشمل التخصصات الطبية كل من العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.

وتتواجد القافلة بمحافظات الإسكندرية - المنوفية - كفر الشيخ - الفيوم - أسيوط - القليوبية - سوهاج.

قوافل طبية مبادرة حياة كريمة العلاج مجانًا أسيوط الفيوم كفر الشيخ الإسكندرية

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