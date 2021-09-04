إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت وزارة الصحة، إنه تم إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم السبت وغدا الأحد، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن).

كما تشمل التخصصات الطبية كل من العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.

وتتواجد القافلة بمحافظات الإسكندرية - المنوفية - كفر الشيخ - الفيوم - أسيوط - القليوبية - سوهاج.