حدث ليلاً| الداخلية تكشف حقيقة سرقة المنازل.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 651 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 240976.

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الداخلية تؤكد عدم صحة منشور على فيسبوك بشأن سرقة المنازل بعد تخدير أصحابها

أكدت وزارة الداخلية، عدم صحة منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي حول قيام سيدتين بالطرق على المنازل ورش مادة مخدرة على أصحاب المنازل وسرقتهم.

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مصدر أمني يكشف تفاصيل الاعتداء على سيدة أمام قاعة أفراح بالمنوفية: المتهم خالها

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بمحافظة المنوفية لموقع "مصراوي"، تفاصيل اعتداء رجل على سيدة بجوار قاعة أفراح بالمنوفية، مؤكدًا أن الواقعة حدثت بالفعل في نطاق المحافظة بمدينة سرس الليان بجوار قاعة "النخيل".

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الأجهزة الأمنية بالمعادي تعيد طفلًا ضل الطريق إلى أسرته

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة طفل ضل الطريق إلى أسرته بالمعادي، وذلك في إطار الدور الإنساني لوزارة الداخلية.

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بعد اعتذاره..طبيب كفر الشيخ فاقد بصره: "خايف على ابني" - فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو بثه الدكتور محمود سامي قنيبر، والذي فقد بصره أثناء عمله في علاج مصابي فيروس كورونا بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، عبر حسابه، يعتذر فيه عما دونه مسبقًا بخصوص تفكيره في الانتحار.

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القومية للأنفاق: القطار فائق السرعة سيمر من 22 محطة وسرعته تصل إلى 250 كيلو متر

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن القطار فائق السرعة، هو أحد مشروعات الشبكة الجديدة للقطارات الكهربائية في مصر.

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نواب وتنفيذيين يبحثون عن فتاة "السيلفي" الغارقة في نيل بني سويف

شارك عدد من أعضاء مجلس النواب، والتنفيذيين، بمحافظة بني سويف في البحث عن جثمان الطالبة "منة ح.ر" ابنة قرية إطواب التابعة لمركز الواسطى، والتي انزلقت قدماه في مياه النيل أثناء محاولتها التقاط صورة"سيلفي" لها على حافة النيل، فانزلقت قدماها، ولعدم إجادتها السباحة لقيت مصرعها غرقا، وجرفها التيار بعيدا.

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متحدث الرئاسة: رسائل القمة الثلاثية مهمة لصالح القضية الفلسطينية

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل الجلسة المغلقة التي جمعت بين كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن أمس الخميس؛ مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية هي استمرار لجولات سابقة من المشاورات الحثيثة بين الدول الثلاث، المحور الرئيسي فيها هو القضية الفلسطينية، حيث إن مصر والأردن لهما باع كبير وخبرة تاريخية كبيرة في القضية الفلسطينية، وعلاقاتهما قوية مع المجتمع الدولي ومع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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"مين اللي جاب البحر هنا؟".. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورًا جديدة من العاصمة الإدارية

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورتين جديدتين من العاصمة الإدارية، وعلق عليهما قائلًا: "مين اللي جاب البحر عند العاصمة الإدارية الجديدة؟! ده النهر الأخضر.. تحيا مصر".

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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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عمرو أديب: "الأفضل نطعم بشر كتير متطعمتش وبعدين نبقى نفكر في الجرعة الثالثة"

عاد الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج "الحكاية" للسنة الرابعة على التوالي، بعد انتهاء أجازته المقررة شهر أغسطس الماضي.

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إنقاذ ٣٥ شخصًا من الغرق بشواطئ رأس البر

شهدت مدينة رأس البر، توافد المئات من الأهالي للاستمتاع بالنسيم والمتنزهات وقضاء أوقات ممتعة على الشواطئ، اليوم الجمعة.

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​إغلاق مسجد بالمنوفية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، الجمعة، إغلاق مسجد عمر بن الخطاب بناحية سلامون قبلي - الشهداء بالمنوفية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

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التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة أطلقت تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،الذي تقوده السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط( جنوب غرب) المملكة .

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البيت الأبيض يقترح خطة بقيمة 65 مليار دولار لمكافحة الأوبئة مستقبلا

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، عن خطة بقيمة 65 مليار دولار للتحضير لمواجهة تهديدات الأوبئة في المستقبل، مشبهة الاقتراح الطموح ببعثة أبولو إلى القمر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بمراجعة ورفع السرية عن وثائق مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر

وقّع الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا بمراجعة ورفع السرية عن وثائق حكومية مرتبطة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، ونشرها خلال الأشهر الستة القادمة.

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