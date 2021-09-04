وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مهندس الديكور أحمد زعفان

(مصراوي):

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المهندس ومصمم الديكور أحمد زعفان، الذي غيبه الموت صباح الجمعة عن عمر ناهز 54 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يشار إلى أن المهندس الراحل أحمد زعفان من مواليد فبراير 1967 وتخرج في أكاديمية الفنون من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم ديكور وتميز بمهارته الفائقة في رسم مناظر العروض الفنية كما صمم الديكور للعديد من العروض الفنية علي مسارح دار الأوبرا المصرية داخل مصر وخارجها.