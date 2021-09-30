بمساحة 50 ألف فدان.. الزراعة توضح أهمية "العروة النيلي" في خفض أسعار البطاطس

كتب-أحمد مسعد:

كشف علاء البحراوي، مدير إدارة الخضر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل تأثير العروة الخريفي "النيلي" للبطاطس على تحديد أسعار المحصول.

وقال البحراوي، لمصراوي، إن العروة تحتاج إلى مهارة عالية من المزارع حيث تزرع على مساحة 50 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه بدون هذه العروة لكانت ارتفعت أسعار المحاصيل بشكل جنوني.

وبحسب موقع سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس، فإن سعر كيلو البطاطس يتراوح ما بين 4.5 و6.5 جنيه، ويصل للمستهلك بـ 7 جنيهات ونصف.

وأوضح البحراوي، أن هذه العروة مصدرها محافظة المنيا بمساحة تتجاوز الـ 38 ألف فدان، لافتاً إلى أن طرح المحصول سيكون في شهر نوفمبر المقبل على أقصى تقدير.

وتابع مدير إدارة الخضر بوزارة الزراعة: "العروة النيلي، تبدأ زراعتها من أواخر أغسطس حتى أكتوبر، ومعظم إنتاج هذه العروة تستهلك محليًا في التصنيع وقليل منها يتم تصديره".

وأشار إلى وجود لجان متخصصة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة تفاديًا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار خاصة مع تغير المناخ.

وأكد على أن عمل اللجان يتمثل في تحديد المساحات وتقدير إنتاجية المحصول، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأشار مدير إدارة الخضر، إلي أن وجود برامج توعية وإرشاد الخاصة بـ "مزارعي البطاطس" العروة النيلية مستمرة على الحقول، والتي سيتم حصادها خلال الـ 35 يوميًا القادمين وطرحها بالأسواق، مضيفاً أن ما يميز هذه العروة أن موسم زراعتها لا يستغرق أكثر من 90 يوميًا.​