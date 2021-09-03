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أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

09:54 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

الطقس

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة، أن أبرز الظواهر الجوية المتعلقة بطقس الجمعة سيكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بجانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد فرص أمطار على مناطق من جنوب سيناء وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 40%".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
55555

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