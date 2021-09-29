Masrawy logo white

بـ 3 آلاف جنيه.. كيف تحصل على كشك إيجار بالجيزة والمريوطية؟

08:00 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
بـ 3 آلاف جنيه.. كيف تحصل على كشك إيجار بالجيزة والمريوطية؟

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب - يوسف عفيفي:

كشف مصدر في محافظة الجيزة تفاصيل المزايدة العلنية لإيجار أكشاك بميداني الجيزة والمريوطية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بهدف مساعدة الشباب في عمل مشروعات صغيرة.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الأكشاك المطروحة للإيجار تبلغ 5 أكشاك منها 3 أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، وكشكان في موقف سرفيس المريوطية.

وأشار المصدر إلى أن جلسة المزايدة العلنية ستكون يوم 17 أكتوبر 2021 في ديوان عام محافظة الجيزة بإدارة العقود والمشتريات.

واستعرض المصدر الأوراق المطلوبة والعناوين والأسعار وذلك على النحو التالي:

أولاً- الأوراق المطلوبة:

1. صورة البطاقة.

2. كراسة الشروط والمواصفات.

3. تفويض رسمي معتمد.

4. سداد تأمين ابتدائي لدخول المزايدة:

ثانيًا- أكشاك بموقف سرفيس المريوطية:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 7 آلاف جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.

ثالثًا- أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5 آلاف جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 3 آلاف جنيه.

3- كشك رقم "3" تأمين ابتدائي 3 آلاف جنيه. ​

إيجار الأكشاك محافظة الجيزة المريوطية أحمد راشد

الخبر التالى:

الخميس.. وصول أول فوج من العمالة المصرية إلى ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا