بالفيديو.. أعمال تنفيذ الجسور ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

تعتمد وزارة النقل خطة لتطوير منظومة النقل لمواكبة الخطوات الواسعة في مجال التوسع العمراني من خلال توفير وسائل نقل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة لخدمة المواطن وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في أنحاء الجمهورية.

وفكرت الدولة ضمن استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030" في إنشاء شبكة القطارات السريعة، والتي تتكون من 3 خطوط متكاملة بإجمالي أطوال 1825 كم.

وبدأ تنفيذ "مشروع السخنة – العلمين الجديدة" بطول 660 كم مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وبرج العرب، وتم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.

وستبدأ شركة سيمنز في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء، وتبلغ السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح نحو 250 كم/ ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/ ساعة، وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ ساعة، وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم/ ساعة، ويشمل المشروع 22 محطة منها 8 محطات للقطار السريع و14 محطة إقليمية بطول حوالي 660 كم.