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السيسي للمتعدين على الأراضي الزراعية: أي تعدٍّ هنشيله وهندفعك ثمن شيله

01:21 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
السيسي للمتعدين على الأراضي الزراعية: أي تعدٍّ هنشيله وهندفعك ثمن شيله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: مرة تانية بنحمد ربنا ونشكره على التوفيق في كامل الأعمال اللي بنعملها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: لازم نحافظ على اللي عندنا؛ لأنه مش كتير عشان نضيعه، قدامنا شهور قليلة، ويكون المطلوب في المرحلة الثانية نقل المياه إلى الأراضي المستهدف زراعتها.. بنتكلم في حدود 500 ألف فدان.

وتابع السيسي: بنقول للمواطن اللي عايز يزرع، تعالَ اشتغل، مش هنكلفك أي حاجة تانية.. الفدان بيتكلف 300 ألف جنيه عشان يبقى قابل للزراعة، تكلفة الأرض وشبكة المياه والكهرباء والطرق، أو تسوية الأرض، الموضوع على بعضه بالحسابات والحرص الشديد بنقول 300 ألف جنيه لكل فدان، مين كان من المواطنين ينفق ده عشان يجيب 15 ألف جنيه، لو اتحطوا في البنك كانوا جابوا 30 ألفًا.

واستطرد الرئيس: طب ليه الدولة بتتصدى؟ عشان تشجع وتطور.. هل الشركات جاهزة تيجي؟ أي مشروع بنعمله نتمنى القطاع الخاص والمستثمرين ييجوا يشتغلوا، مافيش حاجة بتتعمل هنا نُص نُص، يتبقى بعد ما نعمل كل ده أن نوفر كل حاجة للناس والخدمات المطلوبة، سواء الناس دي من أهالي سيناء أو من بره سيناء.

وخاطب الرئيس السيسي المتعدين على الأراضي الزراعية: أي تعدٍّ هنشيله وهندفعك ثمن شيله، إحنا بنتكلم عن دولة بتحترم نفسها وتحترم شعبها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الأراضي الزراعية إزالة تعديات أملاك الدولة

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