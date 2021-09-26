​رئيس "قومي المرأة" تؤكد سعي الدولة لتمكين المرأة المصرية في كافة المجالات

(أ ش أ):

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن أجهزة ومؤسسات الدولة تسعى إلى تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات تنفيذاً لما جاء في استراتيجية تمكين المرأة 2030 ومن أهمها حماية المرأة من كافة أشكال العنف ضدها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الختامي " لبرنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات " الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي و الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

وأعربت مرسي عن سعادتها بما تعيشه المرأة المصرية الآن في ظل إرادة سياسية وإيمان حقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية تمكين المرأة ، قائلة "اذكر كلماته جيدا حينما قال إن تمكين المرأة واجب وطني".

وأكدت أهمية برنامج مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، قائلة "إن تنفيذ برنامج مدن آمنة كان حلم ولكنه أصبح اليوم حقيقة فعلية بقيادة الحكومة المصرية".

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالشراكة المثمرة وبالتعاون القائم بين مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل والنيابة العامة في هذا المجال.

شهد فعاليات المؤتمر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و نيكول شاميين القائم بالأعمال بالسفارة الامريكية في القاهرة ، والقاضية أمل عمار رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ،و المستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، و مارجريت سانشو القائمة بأعمال مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.