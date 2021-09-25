Masrawy logo white

شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة الأحد (بيان بدرجات الحرارة)

10:19 م السبت 25 سبتمبر 2021
شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة الأحد (بيان بدرجات الحرارة)

الطقس

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، اليوم السبت، إنه يسود غدا الأحد خلال فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فتكون على النحو التالي:

242706823_232768135560281_8785573873445130979_n

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

أسعار وخصومات.. فرصة أخيرة للاستفادة من عروض الشركات بمعرض سيتي سكيب العقاري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة الأحد (بيان بدرجات الحرارة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا