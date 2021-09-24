Masrawy logo white

​أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

10:00 ص الجمعة 24 سبتمبر 2021
​أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

طقس معتدل

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الأسبوع المقبل تحسنًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

242576950_231283642375397_6617265335178645922_n

طقس معتدل هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى

الخبر التالى:

حدث ليلاً| كواليس إذاعة بيان تنحي مبارك بماسبيرو.. وأول فيديو للأمطار بدمياط

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بعد رحلة علاج بسويسرا.. عودة ياسمين عبدالعزيز إلى القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا