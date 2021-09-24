​أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب- مينا غالي:



تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الأسبوع المقبل تحسنًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

يأتي هذا فيما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وينشر "مصراوي" بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: