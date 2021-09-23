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متى يعود البرلمان للانعقاد؟ مصادر تكشف موعد انطلاق أولى الجلسات

04:18 م الخميس 23 سبتمبر 2021
متى يعود البرلمان للانعقاد؟ مصادر تكشف موعد انطلاق أولى الجلسات

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، موعد انعقاد أولى جلسات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، متوقعة أن تكون في الثالث من شهر أكتوبر القادم.

وأكدت المصادر، لمصراوي، على أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حددت موعد انعقاد الجلسات في الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا لما نصت عليه المادة 115 من الدستور ومواد اللائحة الداخلية للمجلس وهو موعد غير إلزامي، متوقعا أن تعقد الجلسة في 3 أكتوبر القادم.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".​

مجلس النواب البرلمان الدستور رئيس الجمهورية

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