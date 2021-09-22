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البابا تواضروس يبحث شؤون الخدمة مع الأنبا رافائيل​

02:41 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
البابا تواضروس يبحث شؤون الخدمة مع الأنبا رافائيل​

البابا تواضروس يبحث شؤون الخدمة مع الأنبا رافائيل​

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرامة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

وعرض نيافته على قداسة البابا بعض الأمور الخاصة بالخدمة في قطاع وسط القاهرة.

وكان قد شهد البابا تواضروس الثاني في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أمس، حفل تخريج ١٠ دفعات جديدة من مركز القديسة ڨيرينا للتمريض، بحضور نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر .

تضمن الحفل بعد دخول قداسة البابا والسلام الوطني، صلاة افتتاحية وكلمة لقداسته، وكلمة للدكتور سامح كرم رئيس مجلس أمناء المركز، بالإضافة إلى تكريم الخريجين.

وشمل تكريم الخريجين تكريمًا خاصًّا للخريجة رقم ١٠٠٠ من المركز وهي الأولى على الدفعة ٣٤ له، حيث كان قداسة البابا قد تمنى للمركز خلال حفل تكريم خريجيه عام ٢٠١٧ أن يصل عدد المتخرجين منه إلى الألف.

البابا تواضروس الأنبا رافائيل? الكنائس

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