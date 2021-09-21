برلمانية للحكومة: ما مصير مسابقة الـ36 ألف معلم؟ وموقف الدولة تجاه روسيا وسد النهضة؟

كتب- مصراوي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزيرَي التربية والتعليم والمالية، عن مصير مسابقة ٣٦ ألف معلم، وما تم بها وما يُقال عن تطوع مدرسين، وعمل مدرسين بالحصة بعشرين جنيهًا.

كانت النائبة قد سبق وأشارت، خلال تعليقها على مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة، إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم؛ وهو عدد غير كافٍ لسد الفجوة الرهيبة في هيئة التدريس بالمدارس، وعلى الرغم من المقابلات والتقديمات لم تتمكن الوزارة من تعيين هذا العدد اليسير؛ لأنها ببساطة لم تخصص لها وزارة المالية الملاليم التي سيتقاضاها هؤلاء المعلمون لسد العجز.

وأكدت السعيد أن وزارة التربية والتعليم تعاني عجزًا رهيبًا في هيئة التدريس، وغالبية المدارس دون عمال، وكل مَن يخرج على المعاش لا يتم تعيين غيره.

ووجهت عضو مجلس النواب عدة أسئلة إلى السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، عن العلاقات المصرية- الأوروبية وعدد من الملفات الحساسة في هذا الصدد.

وتساءلت السعيد، خلال محاضرة ألقاها السفير بدر عبد العاطي بمجلس النواب، بعنوان مصر والعلاقات الأوروبية، عن الآثار المترتبة من مؤتمر القمة العربية- الأوروبية التي عقدت في فبراير ٢٠١٩ في شرم الشيخ، للدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عن التنسيق في الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وتساءلت النائبة عن "الموقف المصري من الدولة الروسية وموقفها مع دولة إثيوبيا لصالح السد الإثيوبي، والإجراءات المتخذة من جانب الحكومة المصرية لكشف ملابسات حادث مقتل الشاب المصري بإيطاليا".

ووصفت النائبة المحاضرة التي ألقاها السفير بدر عبد العاطي، بالمهمة، وكذلك الردود التي تلقاها النواب حول أسئلتهم في ما يهم الشأن الخارجي وجهود وزارة الخارجية بشكل عام.