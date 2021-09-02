وزير التموين: إنجازات الوزارة حققت نقلة كبيرة لصالح المواطن
كتب- محمد سامي:
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي تقدم لا يحدث إلا بالعلم، مضيفًا أن ما يحدث على الأرض بين الوزارة وطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة هو أساس كافي لمطابقة ما يدرس بالجامعة على أرض الواقع باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية في تحسين الأداء.
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بطلبة كلية التجارة بجامعة القاهرة تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية تجارة جامعة القاهرة.
وشرح المصلحي، لطلاب الكلية الإنجازات التي تمت على الأرض وتغيير الكثير من المفاهيم في تقديم الخدمات المقدمة للمواطن سواء على بطاقة الدعم من خلال التحول الرقمي وميكنة التعامل معها على موقع "دعم مصر" وبوابة مصر الرقمية وكذلك حوكمة التعامل في تداول الأقماح بداية من التوريد وصولًا إلى الصوامع والمطاحن.
كما شرح وزير التموين والتجارة الداخلية، التطوير الكبير الذي تم في إنشاء المناطق اللوجيستية وأهميتها في تقليل الفاقد وتخفيض الأسعار، وميكنة مخازن الجملة التابعة للوزارة، وإنشاء أسواق الجملة والدور الكبير الذي يلعبة جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المواطن، وشرح المصيلحي أهمية ودمغ المصوغات بالليزر لمنع التلاعب بها.
ووجه الوزير، رؤساء القطاعات والشركات بالوزارة بضرورة مرافقة طلاب الكلية في الجولات الموضوعة لهم على تلك الأماكن وشرح كافة الأمور لهم على أرض الواقع وضرورة أن يقوم كل طالب بوضع تقييم والجوانب الإيجابية والسلبية التي يراها عند زيارة تلك المواقع.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان