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وزير التموين: إنجازات الوزارة حققت نقلة كبيرة لصالح المواطن

07:02 م الخميس 02 سبتمبر 2021
وزير التموين: إنجازات الوزارة حققت نقلة كبيرة لصالح المواطن

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن أي تقدم لا يحدث إلا بالعلم، مضيفًا أن ما ‏يحدث على الأرض بين الوزارة وطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة ‏هو أساس كافي لمطابقة ما يدرس بالجامعة على أرض الواقع ‏باعتبارها نقلة نوعية وموضوعية في تحسين الأداء.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال لقائه اليوم بطلبة كلية التجارة بجامعة القاهرة تنفيذًا للبروتوكول ‏الموقع بين الوزارة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب بكلية تجارة ‏جامعة القاهرة.

و‏شرح المصلحي، لطلاب الكلية الإنجازات التي تمت على الأرض ‏وتغيير الكثير من المفاهيم في تقديم الخدمات المقدمة للمواطن سواء ‏على بطاقة الدعم من خلال التحول الرقمي وميكنة التعامل معها على ‏موقع "دعم مصر" وبوابة مصر الرقمية وكذلك حوكمة التعامل في ‏تداول الأقماح بداية من التوريد وصولًا إلى الصوامع والمطاحن.

كما شرح وزير التموين والتجارة الداخلية، التطوير الكبير الذي تم في إنشاء المناطق ‏اللوجيستية وأهميتها في تقليل الفاقد وتخفيض الأسعار، وميكنة ‏مخازن الجملة التابعة للوزارة، وإنشاء أسواق الجملة والدور ‏الكبير الذي يلعبة جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المواطن، ‏وشرح المصيلحي أهمية ودمغ المصوغات بالليزر ‏لمنع التلاعب بها.

ووجه الوزير، رؤساء القطاعات والشركات ‏بالوزارة بضرورة مرافقة طلاب الكلية في الجولات الموضوعة لهم ‏على تلك الأماكن وشرح كافة الأمور لهم على أرض الواقع وضرورة أن يقوم كل طالب بوضع تقييم والجوانب الإيجابية والسلبية التي ‏يراها عند زيارة تلك المواقع.

علي المصيلحي وزارة التموين التجارة الداخلية كلية التجارة

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