3 تحويلات ضرورية.. الجيزة: غلق كلي لنفق الزعفرانة بدءا من اليوم ولمدة شهرين

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة القيام بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة "نفق الزعفرانة" وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق.

وأشارت المحافظة، في بيان، اليوم السبت، إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة في الاتجاهين بدءًا من صباح اليوم ولمدة شهرين على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:-

1- القادم من طريق "21" الصف وأطفيح اتجاه "طريق الزعفرانة البحر الأحمر" السير يمينا باتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتى نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.

2- القادم من طريق "21" الصف وأطفيح اتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتى نفق أطفيح أو نفق الودي أو الاستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائري الإقليمي اتجاه القاهرة.

3- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة اتجاه مدينة أطفيح السير يمينا أعلى مسطح طريق الصعيد الحر باتجاه القاهرة ثم الدوران والعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم الدوران والعودة باتجاه بوابات الكريمات.

كما أشارت محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجهة لطريق الزعفرانة بالسير في طريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتى نفق بياض العرب.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلا والنيوجيرسي وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الطرق السريعة وإلزام قائدي المركبات بالالتزام بالتحويلة المرورية في نطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.