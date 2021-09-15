بالصور.. أوائل الثانوية العامة والأزهرية يتفقدون أبراج مدينة العلمين الجديدة

كتب- مصراوي:

زارَ أوائل الثانوية العامة، والأزهرية مدينة العلمين الجديدة، منطقتي الأبراج، والبحيرات، وذلك برعاية مؤسسة خيرية، تقديرًا لهم على تفوقهم الدراسي، وبغرض اطلاعهم على ما يحدث في مصر من مشروعات قومية عملاقة. بحسب بيان صحفي.

وقالت فريدة مؤمن خليل المطري، المركز الأول "أدبي"، إن تلك الزيارة لها أهمية خاصة فمكنتها من رؤية إنجازات مصرية تنافس عالميا وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب وتجسد حجم التطور الهائل والتنمية التي تشهدها مصر.

وأعربَ الطلاب وأسرهم، عن سعادتهم بالزيارة، التي وصفوها بالهامة بالنسبة لهم؛ حيث مكنتهم من رؤية التطور الذي تشهده المدن الجديدة، على أرض الواقع، بجانب التعرف على المشروعات الكبرى التي تنفذ في وقتٍ قياسي، مؤكدين رغبتهم وشغفهم بأن يكونوا فعالين ضمن هذا التطور الهائل في شتى المجالات.

واستمع أوائل الطلاب الي شرح مفصل عن الإنجازات التي تنفذ في مدينة العلمين الجديدة والمشروعات العملاقة التي تبني بسواعد الشباب المصري وبدعم من القيادة السياسية التي تمتلك رؤية واعية ومستقبلية .

ومن جهته، وصفَ، محمد مجاهد، زيارة أوائل الثانوية العامة، والأزهرية، بالهامة والضرورية؛ لِما لها من أثر كبير في نفوسهم على المدى القريب والبعيد، إذ تستهدف تعريفهم بالمشروعات الكبرى، التي تنفذ في المنطقة، والتي تضاهي بل وتنافس الإنجازات العالمية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الزيارة جاءت تكريمًا لهؤلاء الطلاب ومنهم: فريدة مؤمن إبراهيم خليل المطري، والتي نالت المركز الأول "أدبي"، وإيمان سعيد يونس عبدالرحيم، والحاصلة على المركز الثاني "علمي علوم"، على مستوى الجمهورية، لتفوقهم العلمي، وما بذلوه من جهدٍ دراسي، وتشجيعًا لهم على الاستمرار في التقدم خلال مراحل حياتهم المستقبلية "الجامعية، والمهنية" .

ولفت "مجاهد" إلى أن هذا الحدث "التكريمي" يُساهم بفاعلية في تعريف الشباب، خاصة المتفوقين دراسيًا، بما يُنفذ من مشروعات عملاقة، وحجم التطور الهائل، في مصر عامة والمدن الجديدة خاصة، ويشكل لديهم رؤية حول المستقبل الذي سيكونوا شركاء في صياغته.

وعلى هامش الزيارة، أقيمت احتفالية كبرى؛ لتكريم 9 من أوائل الثانوية العامة، والأزهرية ، وهم: "فريدة مؤمن إبراهيم خليل المطري، المركز الأول، وليديا أمير سليمان عطالله سليمان، المركز الرابع، وتسنيم محمد فتحي غريب، المركز السادس "أدبي"، وإيمان سعيد يونس عبد الرحيم علي، المركز الثاني، وأحمد طارق عبد الظاهر قرقور، المركز الثالث "علمي علوم"، وعبد الله محمود محمد إسماعيل، وعبد الرحمن محمد طلعت إبراهيم، المركز الرابع "علمي رياضة".

وتم تكريم كلٍ من: عيسى مصطفى عبد الموجود علي، الحاصل على المركز الأول، وخديجة أحمد هلال محمد متولي، الحاصلة على المركز الثاني، على مستوى الثانوية الأزهرية في الإسكندرية.