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"الصحفيين" تخاطب "الصحة" بأسماء المتقدمين للحصول على لقاح كورونا بمقر النقابة

12:38 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
"الصحفيين" تخاطب "الصحة" بأسماء المتقدمين للحصول على لقاح كورونا بمقر النقابة

نقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أرسلت نقابة الصحفيين، كشفًا لوزارة الصحة والسكان، يتضمن أسماء المتقدمين للحصول على لقاح فيروس كورونا بالنقابة، لتخصيص جرعات اللقاح لهم، وذلك في إطار خطتها لتطعيم الصحفيين وأسرهم.

وكشف أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أن عدد المتقدمين للحصول على لقاح كورونا بالنقابة اقترب من 1500 متقدم.

وأضاف عبد المجيد، أنه من المقرر أن يتم إخطار النقابة بالتفاصيل لاحقا بشأن موعد تطعيم الجرعات، فيما ذكر أنه فيما يخص نوع اللقاح، فسيتم اتباع نفس الآلية المتبعة في الوزارة بشأن اللقاحات المتوفرة.

وأعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، تسهيل تسجيل الراغبين في الحصول على التحصين ضد فيروس كورونا المستجد، عبر النقابة، وذلك اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، وما تبذله وزارة الصحة من جهود كبيرة بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالًا لجهود النقابة في استيفاء جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزملاء وأسرهم.

يأتي ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الطب الوقائي، برئاسة الدكتور علاء عيد، والمدير العام الدكتورة نجلاء شطا.

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