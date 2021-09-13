Masrawy logo white

الصحة: وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر الخميس المقبل

12:11 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
الصحة: وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر الخميس المقبل

لقاح فايزر

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث باسم الوزارة، عن وصول الشحنة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، يوم الخميس المقبل.

وأضاف "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، إنه من المنتظر وصول الشحنة الأولى من لقاح موديرنا "خلال الأيام القليلة المقبلة".

ومن المنتظر أن تتسلم مصر 2.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، حيث يتم الحصول عليه من خلال جرعتين.

كما جرى حل أزمة التبريد الفائق لجرعات اللقاح، عن طريق التعاون مع منظمة "اليونيسيف"، بعد الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة.

كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) منحت موافقتها النهائية على لقاح فايزر-بيونتِكْ كأول لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

لقاح فايزر خالد مجاهد فيروس كورونا لقاح موديرنا

الخبر التالى:

التأمين الصحي الشامل يكشف استعدادات أسوان للانضمام للمنظومة نهاية العام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
481

إصابات اليوم

11

وفيات اليوم

651

متعافون اليوم

292957

إجمالي الإصابات

16871

إجمالي الوفيات

246726

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا