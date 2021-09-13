بعد التقلبات الجوية.. تحذير من هاني الناظر لكبار السن والأطفال

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال، بعدم الخروج من المنزل بسبب ما تشهده البلاد من تقلبات جوية، وهبوب الرياح المحملة بأتربة.

وقال الناظر عبر حسابه على فيسبوك اليوم الاثنين: "كنت قد حذرت حضراتكم من يومين أن هذه الفترة سوف تشاهد تقلبات جوية حادة وهبوب رياح متربة وهذا ما حدث تماما اليوم، حيث ارتفاع شديد في الحرارة ورياح محملة بالأتربة كما تشاهدون الآن".

وأضاف: "أطلب من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكذلك الأطفال عدم الخروج في هذا الجو المترب".

وتابع: "وبالنسبة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية، برجاء تناول قرص زيرتك أو تلفاست ١٨٠ أو ليفوهستام، والصغار معلقة من أي منهم ولمدة 4 أيام".

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، حيث تشهد الحالة الجوية ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، إن طقس الاثنين حار رطب القاهرة والوجه البحرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، خلال فترات النهار،معتدل رطب ليلا على الأنحاء كافة.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا في حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد مثل السلوم ومطروح.​