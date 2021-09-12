أكاديمية البحث العلمي: 3 أبحاث لإنتاج مسلى غير مهدرج

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، اليوم الأحد، فوز 3 أبحاث لإنتاج مسلى غير مهدرج وهي الأبحاث التي شاركت في تحدي "التصنيع الاقتصادي لمسلى خالي من الزيوت المهدرجة بأقل تكلفة"، بهدف التشجيع على اتباع ممارسات صحية ومن ثم الارتقاء بصحة وسلامة المجتمع.

وأشار صقر - في بيان اليوم - إلى أن هذا التحدي أطلقته أكاديمية البحث العلمي وإحدى شركات الأغذية في مايو الماضي عبر منصة (بنك الابتكار المصري) الحكومية لإنتاج مسلى نباتي خال من الهدرجة بأقل تكلفة، اعتمادا على سبل البحث العلمي وتكنولوجيا الغذاء، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين الجهتين.

وأكد أن اختيارنا لأفضل 3 أبحاث علمية، يعني أن الأكاديمية ستقوم بالإشراف عليها حتى تتجسد للجمهور كمنتج غذائي غير مهدرج متوفر في الأسواق الاستهلاكية المصرية بسعر في متناول أيدي الجميع.

وأوضح أن بنك الابتكار المصري كان قد استقبل 16 مقترحا، تأهل منها 6 مقترحات بعد استبعاد 8 مقترحات لخروجها عن موضوع التحدي، بالإضافة إلى استبعاد مقترحين للتكرار.

وقال إنه تم عرض الـ6 مقترحات على لجان التقييم الفني لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وأظهرت النتائج النهائية فوز الدكتور عادل جبر، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث بالمركز الأول في التحدي، فيما فاز بالمركز الثاني محمد خيري من جامعة بنها، وحصلت على المركز الثالث إيمان ممدوح من جامعة جنوب الوادي.

وأضاف صقر "تعظيماً لدور الأكاديمية الرائد في دعم البحث العلمي ومساعيها الدؤوبة لدمجه في كافة القطاعات، حرصت الأكاديمية ، بالتعاون مع إحدى شركات الأغذية، على رعاية الأبحاث تقنياً، وذلك بتشكيل لجنة مختصة من صفوة خبراء الأوساط البحثية في مصر لتقييم الحلول المقدمة استناداً على الأسس العلمية والمستوى الابتكاري وسابقة الخبرات ، فضلاً عن القابلية للتطبيق والجدوى الاقتصادية، مع مراعاة براءة الاختراع والجدول الزمني للتطبيق وإمكانية التسويق".

من جانبه، أوضح محمد بدران، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بشركة الأغذية، أنه سيتم منح المشروعات الفائزة جوائز مادية تقديراً لمجهودات أصحابها، فضلاً عن توفير التمويل اللازم وتقديم الاستشارات الفنية لتحويل الأبحاث الفائزة إلى منتجات استهلاكية خالية من الهدرجة وطرحها بالسوق المصرية بسعر تنافسي، تشجيعاً على اتباع ممارسات أكثر صحية.

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