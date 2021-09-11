السيسي: مفهوم المسار السياسي تغير 3 مرات منذ 1952 وحتى 2011

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لم تشهد استقرارا في مفهوم المسار السياسي من قبل 1925 وحتى 2011.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بحفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال السيسي: النهاردة من قبل 1952 لغاية 2011 هل قدرت الدولة تعمل استقرار في مفهوم المسار السياسي لها؟، اتغير 3 مرات، هل المجتمع المصري بتكوينه في الوقت ده وثقافته كان مستعد يتقبل ده بسهولة؟، وهل القدرة الاقتصادية لمصر كانت تستطيع أن تعزز من هذا المسار؟، هل حجم التحديات الوطنية والدولية والإقليمية كانت تستطيع الدولة النجاح في مواجهتها؟.. محصلش.

وتابع الرئيس: ربنا توفى الزعيم وساب البلد في الوقت ده، ودخل مسار تاني للرئيس السادات وأدوات وآليات وبعد 10 سنوات حدث ما حدث، الجماعات الموجودة تنخر في المجتمع كانت في كل الفترات دي موجودة مبتسكتش وشكلت ثقافة الشك وعدم الثقة.

وواصل: مكنتش عندي وسيلة أخرى، بنتكلم كتير أوي قبل ما ناخد القرار، ده شغلنا ودي بلدنا وبالمناسبة بنحب أهلها وعايزين نحطهم على دماغنا من فوق، بس إزاي، هل أقدر أغفل أهل الريف المصري؟، ينفع بنتي أو أختي تقول أنا عايشة في أوضة من غير سقف وعندي 3 أو 4 أولاد.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.