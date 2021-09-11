بعد الأمطار المفاجئة في الصيف.. هل تتعرض الإسكندرية لتغير في الطقس؟.. الأرصاد تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس على محافظة الإسكندرية بالتزامن مع التغير المفاجئ الذي شهدته المحافظة أمس وهطول أمطار عليها.

وقالت شاكر لمصراوي، إن الإسكندرية لن تتعرض لتغيير مفاجئ في الطقس مرة أخرى اليوم أو خلال الأيام القليلة المقبلة والطقس ليس فيه مشكلة تذكر اليوم، موضحة أن الأمطار كانت أمس فقط، أما اليوم هناك استقرار تام في الأحوال الجوية مع وجود نشاط رياح خفيف على فترات من اليوم السبت.

وأشارت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن معدل ارتفاع الموج في البحر المتوسط يتراوح بين 1.5 - 2 متر.

وعن احتمالية تعرض القاهرة أو باقي المحافظات لمثل هذا التغير خلال الأيام المقبلة، أكدت شاكر، عدم وجود ما يشير إلى سقوط أمطار اليوم أو خلال الأيام القليلة المقبلة على القاهرة أو المحافظات الأخرى.

ونصحت شاكر المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس الفاتحة الفضفاضة والمصنوعة من القطن، والإكثار من تناول السوائل خاصة خلال فترة النهار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، صباح أمس الجمعة، تغيرا مفاجئا فى حالة الطقس وهطول أمطار خفيفة وسط انخفاض في حالة الطقس بالمدينة، حيث ظهرت الغيوم فى السماء وهطلت الأمطار مع توقع استمرار تلك الأجواء حتى نهاية اليوم بالمحافظة، وهطلت الأمطار بغزارة فى شرق المحافظة، مع هطول أمطار متوسطة فى مناطق متفرقة بالمدينة.​