الصحة: لجنة مكبرة للتحقيق في واقعة "طبيب الكلب"

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة "فيديو الطبيب" داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "مجاهد" أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية.

وأكد "مجاهد" حرص وزارة الصحة والسكان على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو حول إهانة أستاذ ورئيس قسم عظام، لعضو هيئة تمريض "بحسب الفيديو المتداول" بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع حقوق وواجبات الفرق الطبية.

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