وزيرة الثقافة تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات الإبداعية

ضبط سبائك ذهبية بمطار القاهرة مع راكب قادم من قطر - صور

مصراوي

وصلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إلى مدينة الأقصر، لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية وبحث تطوير آليات عملها لها خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقبالها محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

ومن المنتظر أن تستهل وزيرة الثقافة جولتها بزيارة مكتبة مصر العامة بالأقصر ثم تتجه إلى مدينة القرنة بالبر الغربي بالأقصر.