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وزير الأوقاف: جيل الأئمة القادم سيكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة

11:10 ص الأربعاء 01 سبتمبر 2021
وزير الأوقاف: جيل الأئمة القادم سيكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة معنية بقوة ببرامج التدريب والتأهيل وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل الدؤوب الجاد على تكوين جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين، يكون قادرًا على قيادة رأي ديني عام منضبط يراعي فقه الواقع ومستجداته في ضوء ثوابت الشرع الحنيف.

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات اليوم الأربعاء - إن الوزارة بالفعل قد خطت خطوات جيدة ومتقدمة في تكوين جيل جديد من الأئمة، نعمل بعون الله وإذنه وتوفيقه على أن يكون مدرسة متفردة في الفكر والثقافة، بحيث يستطيع أن يبني نسقًا معرفيًّا وسطيًّا مستنيرًا ومتفردًا في الفكر الديني المعاصر".

وأضاف "إن ملامح هذه المدرسة قد أخذت تتشكل وبقوة، ويمكن أن نؤكد أننا وضعنا أساسها المتين، وقريبًا ستجني الأمة كلها الثمار اليانعة لهذه المدرسة الفكرية المتفردة، وستكون الواعظات المتميزات المفكرات أحد أهم دعائم وركائز هذه المدرسة العصرية"، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد المجموعة الأولى من المرشحين لبرنامج الإمام المفكر والعالم المفكر وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا.​

محمد مختار جمعة الأئمة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي

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