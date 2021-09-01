إنفوجرافيك.. "معلومات الوزراء": زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول في ظل "كورونا"

كتب- مصراوي:

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "زيادة ملحوظة في استخدام تطبيقات المحمول في ظل جائحة كورونا".

سلط الإنفوجرافيك الضوء على تطبيقات الهاتف المحمول وزيادة الاعتماد عليها في الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ في بداية تفشي فيروس كورونا، وذلك مع ارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم، والتي بلغت 3.8 مليار نسمة.

وأوضح الإنفوجرافيك أن تلك التطبيقات تُسهل إجراء بعض العمليات التي قد يحتاج الأفراد إلى إتمامها عبر أجهزة الحاسب الآلي (الكمبيوتر)؛ إذ إنها تمثل نوعًا من البرامج ذات السعة المحدودة، والمصممة خصوصًا للتشغيل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي (التابلت).

وبلغ عدد التطبيقات المُحملة على الهواتف المحمولة حول العالم 218 مليار تطبيق في 2020، ويُتوقع أن تحقق تلك التطبيقات أرباحًا بنحو 654 مليار دولار في الفترة (2021- 2025).

وبلغ عدد تطبيقات الألعاب المتاحة في متاجر التطبيقات نحو 800 ألف تطبيق، تحقق 80٪ من إجمالي إيرادات التطبيقات.

ويتوقع أن تصل أرباح تطبيقات الألعاب تلك إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2023.

وأشار الإنفوجرافيك إلى أن 32% من الأشخاص يتفحصون تطبيقات هواتفهم المحمولة من (1-10) مرات/ اليوم. وأن نحو 49% من الإناث يقضون وقتًا أكبر على تطبيقات الهواتف المحمولة عبر الهواتف الذكية، مقارنة بـ39% من الذكور. وأنه بحلول عام 2030، ستصبح التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي العمود الفقري لصناعة التطبيقات في عدة مجالات؛ منها: رعاية المسنين والتعليم.