الكهرباء: إضافة 34 ألف ميجاوات للشبكة القومية.. و36 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع

(مصراوي):

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع الكهرباء واهتمامه به كان بداية حقيقية للتغيير والتطوير في هذا القطاع، حيث إن توفير الكهرباء أمن قومي، ووصلنا في الأحمال الكهربائية إلى مقاييس لم تحدث قبل ذلك.

واضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه تم إضافة 33800 ميجاوات للأحمال الكهربائية، وهناك احتياطي يصل إلى أكثر من 11 ألف ميجاوات، وأصبحنا نصدر الكهرباء للخارج.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "أدخلنا الفترة الماضية 28500 ميجاوات للأحمال الكهربائية، كما اشتغلنا على جودة التوزيع الكهربائى وشبكات الكهرباء وضاعفنا مقومات محولات كهربائية وضاعفنا الخطوط الهوائية التي تنقل لمحافظات الصعيد والدلتا مرة ونصف عن 2014"، موضحًا أن هناك 36 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء وهو ما يمثل 9 أضعاف ما كان ينفق على شبكات توزيع الكهرباء وما زلنا نعمل على تطوير هذه الشبكات.