وزير القوى العاملة يكرم أرواح الشهداء أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر

كتب- يوسف عفيفي:

كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، أرواح شهداء أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، وهم محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ومحمد سالم مراد نائب أول رئيس اتحاد العمال، ومحمد العرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وسعيد حبيب رئيس النقابة العامة للبريد.

ووجه الوزير القوى العاملة خلال كلمته في، مؤتمر بعنوان "دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة" تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر النقابة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، معربا عن سعادته بحضور المؤتمر.

وتابع: يشرفني مشاركة الحضور في مؤتمر العمال ومسئولية وزارة القوى العاملة للحفاظ على عمال مصر ونعمل على رفع كفاءة العمال وتقديم الرعاية الصحية والتأمينية والاجتماعية ومتابعة مستحقاتها.​